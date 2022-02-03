Йокич и Эмбиид признаны MVP января в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков января.

В Западной конференции звание MVP получил центровой «Денвера» Никола Йокич. В Восточной конференции лучшим стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

В прошлом месяца «Наггетс» выиграли 11 из 16 матчей. Йокич в серднем за игру набирал 26,6 очка, 13,3 подбора и 9,0 передачи.

«Сиксерс» в январе выиграли 12 матчей и потерпели 3 поражения. В среднем за игру Эмбиид набирал по 34,0 очка, 10,8 подбора и 5,1 передачи.