«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Индиана» проиграла «Орландо»

«Вашингтон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:103. В другой встрече «Индиана» проиграла «Орландо» — 118:119.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Орландо» — 118:119 (34:28, 33:25, 21:33, 30:33)

И: Леверт (26), Тэйлор (24 + 16 подборов), Крэйг (22).

О: Харрис (22), Картер (19 + 18 подборов), Ф. Вагнер (17).

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 103:106 (28:29, 26:30, 25:22, 24:25)

Ф: Эмбиид (27 + 14 подборов), Макси (22), Харрис (18).

В: Кузма (24), Динуидди (14 + 12 подборов + 10 передач), Харрелл (14).