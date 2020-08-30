«Всегда хожу посрать перед игрой». Игрок «Милуоки» объяснил, почему он не вышел на площадку во время исполнения гимна США

Разыгрывающий «Милуоки» Джордж Хилл объяснил, почему он не вышел на площадку и остался в раздевалке во время исполнения гимна США перед 5-м матчем серии плей-офф с «Орландо» (118:104).

— Я всегда хожу посрать перед игрой, — цитирует баскетболиста Yahoo Sports. — Я делаю это последние четыре года. Если посмотрите запись любого матча, сыгранного до того, как мы приехали в «пузырь», увидите, что я делаю это перед каждой игрой.