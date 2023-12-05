Во время матча НБА между «Сакраменто» и «Нью-Орлеаном» на трибуне умер болельщик

Болельщик скончался на матче1/4 финала внутрисезонного турнира НБА между «Сакраменто» и «Нью-Орлеан» (117:127). Встреча состоялась в ночь на 5 декабря.

«Во время первой четверти матча гостю потребовалась неотложная медицинская помощь. Скорая помощь немедленно отреагировала и провела искусственное дыхание. К сожалению, эти усилия остались тщетными и болельщик скончался. Организация выражает глубочайшие соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении «Кингз».

По информации ESPN, погибшим оказался мужчина в возрасте 30 лет. Медики боролись за его жизнь, но спустя 20 минут констатировали смерть.