Вероятность появления Драгича в финале плей-офф НБА остается маловероятной

Разыгрывающий «Майами» Горан Драгич снова внесен в список травмированных со статусом появления на паркете «маловероятно», сообщает журналист ESPN Малика Эндрюс.

Таким образом, словенец пропустит пятый подряд матч финальной серии плей-офф НБА против «Лейкерс». Баскетболист получил повреждение левой стопы в первом матче против команды из Лос-Анджелеса и больше не появлялся на паркете.

Goran Dragic is listed as doubtful, once again, for Game 6 of the Finals, according to this evening's injury report. — Malika Andrews (@malika_andrews) October 10, 2020

Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала НБА состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).