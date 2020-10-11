Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Вероятность появления Драгича в финале плей-офф НБА остается маловероятной

09:36
Теги:

Разыгрывающий «Майами» Горан Драгич снова внесен в список травмированных со статусом появления на паркете «маловероятно», сообщает журналист ESPN Малика Эндрюс.

Таким образом, словенец пропустит пятый подряд матч финальной серии плей-офф НБА против «Лейкерс». Баскетболист получил повреждение левой стопы в первом матче против команды из Лос-Анджелеса и больше не появлялся на паркете.

Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала НБА состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир