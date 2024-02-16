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Сегодня, 14:15

Вембаньяма возглавлил рейтинг новичков НБА

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НБА опубликовала свежую десятку лучших игроков, проводящих первый сезон в лиге. Первое место в списке занимает Виктор Вембаньяма. 20-летний француз в среднем за игру набирает 20,5 очка и совершает 10 подборов.

Полный рейтинг новичков выглядит так:

1. Виктор Вембаняма («Сан-Антонио»)

2. Чет Холмгрен («Оклахома»)

3. Брэндон Миллер («Шарлотт»)

4. Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт»)

5. Хайме Хакес («Майами»)

6. Кэм Витмор («Хьюстон»)

7. Дерек Лайвли («Даллас»)

8. Скут Хендерсон («Портленд»)

9. Осар Томпсон («Детройт»)

10. Кейонте Джордж («Юта»)

В прошлом сезоне награду «Лучшему новичку года» завоевал форвард «Орландо» Паоло Банкеро.

НБА
Виктор Вембаньяма
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