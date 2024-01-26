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Сегодня, 05:18

«Вашингтон» дома проиграл «Юте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:123. «Джаз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Лаури Маркканен, который набрал 29 очков.

«Юта» с результатом 23-23 идет на 9-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 14-ю строчку в Восточной конференции — 7-37.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Юта» — 108:123 (29:36, 27:28, 22:34, 30:25)

В: Кузма (26), Пул (18), Бэгли (14), Гэффорд (13), Авдия (13), Джонс (12 + 14 передач).

Ю: Маркканен (29), Коллинз (22 + 16 подборов), Олиник (19), Кларксон (19).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Юта Джаз
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