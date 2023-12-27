«Орландо» на выезде обыграл «Вашингтон»

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на выезде «Вашингтон» со счетом 127:119.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Джордан Пул, набравший 30 очков.

После этого матча «Орландо» с 18 победами занимает четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 5 победами — на 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Орландо» — 119:127 (33:33, 27:30, 28:35, 31:29)

«Детройт» — «Бруклин» — 112:118 (31:25, 23:36, 31:27, 27:30)

27 декабря