«Вашингтон» обыграл «Денвер» благодаря 33 очкам Била

«Вашингтон» в матче регулярного сезона НБА 26 февраля одержал победу над «Денвером» — 112:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Денвера» Джамал Мюррей, набравший 34 очка, у победителей 33 очка в свой актив записал защитник Брэдли Бил.

После этой победы столичная команда поднялась на 12-е место на «Востоке», «Денвер» пребывает на восьмом месте на «Западе».

НБА. Регулярный сезон

«Денвер» — «Вашингтон» — 110:112 (22:26, 32:30, 34:32, 22:24)