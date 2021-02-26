«Вашингтон» обыграл «Денвер» благодаря 33 очкам Била
07:08
«Вашингтон» в матче регулярного сезона НБА 26 февраля одержал победу над «Денвером» — 112:110.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Денвера» Джамал Мюррей, набравший 34 очка, у победителей 33 очка в свой актив записал защитник Брэдли Бил.
После этой победы столичная команда поднялась на 12-е место на «Востоке», «Денвер» пребывает на восьмом месте на «Западе».
НБА. Регулярный сезон
«Денвер» — «Вашингтон» — 110:112 (22:26, 32:30, 34:32, 22:24)
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