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«Милуоки» проиграл «Нью-Йорку», «Кливленд» выиграл у «Торонто»

05:23
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«Милуоки» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» (98:113) в матче регулярного чемпионата НБА. Разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 25 очков.

В других встречах «Кливленд» выиграл у «Торонто» (102:101), «Миннесота» потерпела поражение от «Клипперс» (84:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 98:113 (38:19, 25:37, 20:32, 15:25)

М: Я. Адетокунбо (25), Аллен (22), Нвора (13).

Н: Рэндл (32 + 12 подборов), Роуз (23), Барретт (20).

"Торонто" - «Кливленд» — 101:102 (29:28, 28:20, 23:26, 21:28)

Т: Ануноби (23), Ванвлит (18), Трент (17).

К: Гарлэнд (21), Мобли (18), Осман (17).

«Миннесота» — «Клипперс» — 84:104 (33:23, 24:24, 15:28, 12:29)

М: Таунс (20), Бизли (18), Эдвардс (17).

К: Джордж (21 + 10 подборов), Джексон (20), Зубац (14 + 14 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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