«Милуоки» проиграл «Нью-Йорку», «Кливленд» выиграл у «Торонто»
«Милуоки» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» (98:113) в матче регулярного чемпионата НБА. Разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 25 очков.
В других встречах «Кливленд» выиграл у «Торонто» (102:101), «Миннесота» потерпела поражение от «Клипперс» (84:104).
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 98:113 (38:19, 25:37, 20:32, 15:25)
М: Я. Адетокунбо (25), Аллен (22), Нвора (13).
Н: Рэндл (32 + 12 подборов), Роуз (23), Барретт (20).
"Торонто" - «Кливленд» — 101:102 (29:28, 28:20, 23:26, 21:28)
Т: Ануноби (23), Ванвлит (18), Трент (17).
К: Гарлэнд (21), Мобли (18), Осман (17).
«Миннесота» — «Клипперс» — 84:104 (33:23, 24:24, 15:28, 12:29)
М: Таунс (20), Бизли (18), Эдвардс (17).
К: Джордж (21 + 10 подборов), Джексон (20), Зубац (14 + 14 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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