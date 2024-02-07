Даб-дабл Дюранта помог «Финиксу» обыграть «Милуоки»

«Финикс» дома победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:106.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл, набрав 34 очка при 10 подборах. Игрок хозяев Кевин Дюрант также сделал дабл-дабл — 28 очков при 10 подборах.

«Финикс» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Милуоки» находится на четвертой строчке «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Милуоки» — 114:106 (22:23, 26:26, 31:24, 35:33)

7 февраля. Финикс. Footprint Center.