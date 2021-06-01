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«Юта» победила «Мемфис» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НБА

07:20
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«Юта» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграла «Мемфис» со счетом 120:113.

Самым результативным на паркете стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 30 очков.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Юты».

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