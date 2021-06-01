«Юта» победила «Мемфис» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НБА
«Юта» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграла «Мемфис» со счетом 120:113.
Самым результативным на паркете стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 30 очков.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Юты».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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