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В первом предсезонном матче НБА «Хьюстон» разгромил «Шанхай», Харден оформил трипл-дабл

05:27
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В стартовом предсезонном матче НБА «Хьюстон» разгромил «Шанхай» — 140:71. Самым результативным игроком встречи стал форвард китайского клуба Донатас Мотеюнас. В составе «ракетчиков» Джеймс Харден за 21 минуту оформил трипл-дабл — 10 очков, 12 подборов и 17 результативных передач. У центрового Клинта Капелы из 25 баллов и 10 подборов.

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

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