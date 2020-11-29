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В НБА запланирован перерыв на Матч всех звезд в предстоящем сезоне

08:11

НБА официально объявила ключевые даты сезона-2020/21. С 5 по 10 марта в лиге будет перерыв на Матч всех звезд, сообщает сайт НБА.

Ранее планировалось, что Матч всех звезд 2021 года в Индианаполисе перенесен на февраль 2024 года.

Новый сезон в НБА стартует 22 декабря. В первый день зимы команды начнут готовиться к сезону в тренировочных лагерях.

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