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Сегодня, 16:00

В НБА могут сдвинуть сроки открытия рынка свободных агентов

Иван Шитик
Корреспондент
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Многие руководители клубов НБА выступают за изменение даты открытия рынка свободных агентов. Предполагается, что рынок может теперь открываться еще до церемонии драфта, сообщает обозреватель Desert News Сара Тодд.

Управленцы также приветствуют обсуждение других решений, которые помогли бы уменьшить количество нарушений правила тамперинг.

Несколько игроков лиги, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что их контракты были согласованы еще до открытия рынка.

Ряд сотрудников и руководителей офиса НБА заявили, что они открыты для перемен и предпочли бы систему, которую нельзя было бы так откровенно игнорировать.

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