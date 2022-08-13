Сезон-2022/23 в НБА откроется матчем «Голден Стэйт» и «Лейкерс»

Стали известны первые детали календаря предстоящего сезона НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Регулярный чемпионат начнется 22 октября в Сан-Франциско матчем «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

Перед встречей пройдет церемония вручения чемпионских перстней «Уорриорз», а также открытие нового баннера под сводами Chase Center.

В числе прочих перстень получит и форвард «Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон, летом перешедший в стан «Озерников».