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Сегодня, 19:56

Сезон-2022/23 в НБА откроется матчем «Голден Стэйт» и «Лейкерс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны первые детали календаря предстоящего сезона НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Регулярный чемпионат начнется 22 октября в Сан-Франциско матчем «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

Перед встречей пройдет церемония вручения чемпионских перстней «Уорриорз», а также открытие нового баннера под сводами Chase Center.

В числе прочих перстень получит и форвард «Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон, летом перешедший в стан «Озерников».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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