В Китае не показали матчи первого игрового дня НБА после политического скандала

Китайское телевидение не показывало стартовые матчи регулярного чемпионата НБА, сообщает The Guardian. Ранее на китайском ТВ регулярно транслировались первые игры нового сезона.

Сообщается, что государственный канал CCTV отменил трансляцию матча «Торонто» — «Нью-Орлеан» (130:122 ОТ). Стриминговый партнер НБА в Китае также не показал матч «Клипперс» — «Лейкерс» (112:102), хотя его трансляция была запланирована.

Напомним, позиции НБА в Китае ухудшились после политического скандала. Генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори ранее поддержал участников акций протеста в Гонконге. Также комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига не будет извиняться за высказывание функционера и подчеркнул, что НБА выступает за свободу слова.

Бизнес НБА в Китае оценивается более чем в 4 миллиарда долларов.