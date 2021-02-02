В Атланте болельщицу выгнали с трибуны из-за оскорбления Леброна

Матч «Лейкерс» в Атланте был остановлен в четвертой четверти из-за конфликта главной звезды команды гостей Леброна Джеймса с болельщиками в первом ряду.

«Атланта» — одна из немногих команд НБА, которые позволяют ограниченному количеству зрителей посещать игры во время пандемии.

Леброн сделал замечание мужчине, который смотрел баскетбол без маски, за мужчину вступалась его жена, после чего между Джейсом и женщиной произошла перебранка.

Конфликтующие стороны с использование нецензурной лексики попросили друг друга заткнуть рот. Скандальные болельщики были удалены из зала, а игра продолжилась. «Лейкерс» победили со счетом 107:99.