«Финикс» минимально обыграл «Даллас», «Чикаго» вырвал победу у «Нью-Йорка»

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА добился победы над «Далласом» (109:108), а «Чикаго» оказался сильнее «Нью-Йорка» (110:102).

34 очка в составе «Финикса» набрал Крис Пол, у «Маверикс» самым результативным стал словенский легионер Лука Дончич с 25 очками.

У «Чикаго» самый большой вклад в победу внес форвард Лаури Маркканен (30 очков), у «Никс» Джулиус Рендл набрал 23 балла.

«Финикс» после данного игрового дня расположился на шестом месте на «Западе», а «Даллас» — на 13-м. В Восточной конференции «Чикаго» на девятом месте, «Никс» сразу за ним.

Баскетбол

НБА. Регулярный сезон

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 110:102 (32:27, 27:28, 25:26, 26:21)

«Даллас» — «Финикс» — 108:109 (22:22, 31:25, 29:30, 26:32)

2 февраля.