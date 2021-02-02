«Финикс» минимально обыграл «Даллас», «Чикаго» вырвал победу у «Нью-Йорка»
07:56
«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА добился победы над «Далласом» (109:108), а «Чикаго» оказался сильнее «Нью-Йорка» (110:102).
34 очка в составе «Финикса» набрал Крис Пол, у «Маверикс» самым результативным стал словенский легионер Лука Дончич с 25 очками.
У «Чикаго» самый большой вклад в победу внес форвард Лаури Маркканен (30 очков), у «Никс» Джулиус Рендл набрал 23 балла.
«Финикс» после данного игрового дня расположился на шестом месте на «Западе», а «Даллас» — на 13-м. В Восточной конференции «Чикаго» на девятом месте, «Никс» сразу за ним.
Баскетбол
НБА. Регулярный сезон
«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 110:102 (32:27, 27:28, 25:26, 26:21)
«Даллас» — «Финикс» — 108:109 (22:22, 31:25, 29:30, 26:32)
2 февраля.
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