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Умер восьмикратный чемпион НБА Кей Си Джонс

Кей Си Джонс. Фото НБА
Кей Си Джонс. Фото НБА

Скончался легендарный баскетболист Кей Си Джонс, сообщает официальный сайт лиги. Прославленному игроку и тренеру было 88 лет.

Кей Си Джонс входил в состав непобедимого «Бостон Селтикс», с которым выигралвосемь титулов чемпиона НБА подряд — с 1959 по 1966 год.

Кроме того, в 1956 году он взял титул чемпиона студенческой лиги в составе «Форт-Леонард Вуд» и в том же году завоевал золото Олимпийских игр. Помимо него, все три трофея смогли взять только шесть человек: Билл Расселл, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Джерри Лукас, Куинн Бакнер и Клайд Ловелеллетт.

После завершения карьеры баскетболиста Джонс стал тренером. С 1983 по 1988 год он возглавлял «Селтикс», с которым взял еще два титула чемпиона НБА. В 1989 году он был включен в Зал славы баскетбола.

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