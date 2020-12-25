Умер восьмикратный чемпион НБА Кей Си Джонс

Скончался легендарный баскетболист Кей Си Джонс, сообщает официальный сайт лиги. Прославленному игроку и тренеру было 88 лет.

Кей Си Джонс входил в состав непобедимого «Бостон Селтикс», с которым выигралвосемь титулов чемпиона НБА подряд — с 1959 по 1966 год.

Кроме того, в 1956 году он взял титул чемпиона студенческой лиги в составе «Форт-Леонард Вуд» и в том же году завоевал золото Олимпийских игр. Помимо него, все три трофея смогли взять только шесть человек: Билл Расселл, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Джерри Лукас, Куинн Бакнер и Клайд Ловелеллетт.

После завершения карьеры баскетболиста Джонс стал тренером. С 1983 по 1988 год он возглавлял «Селтикс», с которым взял еще два титула чемпиона НБА. В 1989 году он был включен в Зал славы баскетбола.