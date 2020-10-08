Участие Драгича в пятом матче против «Лейкерс» маловероятно

Разыгрывающий «Майами» Горан Драгич, вероятно, пропустит пятый матч финальной серии плей-офф НБА против «Лейкерс».

Как сообщает журналистка ESPN Малика Эндрюс, «Хит» внесли словенца в список травмированных со статусом появления на паркете «маловероятно». Драгич заработал повреждение в первой игре финальной серии, после чего пропустил три матча подряд.

Goran Dragic is listed as doubtful for Game 5 on this evening's injury report. — Malika Andrews (@malika_andrews) October 7, 2020

Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3-1. Пятый матч состоится в субботу, 10 октября, начало — в 4.00 (мск).