Трипл-дабл Леонарда принес «Клипперс» победу над «Майами»
«Майами» проиграл дома «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (117:122). Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард, записавший на свой счет 33 очка, 10 подборов и 10 передач.
В другой встрече «Финикс» на выезде выиграл у «Сан-Антонио» (103:99). Дабл-даблом в составе «Санс» отметился разыгрывающий защитник Девин Букер.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 99:103 (28:22, 16:34, 28:22, 27:25)
С: Дерозан (30), Олдридж (16), Уайт (13).
Ф: Букер (35 + 10 передач), Шарич 920), Убре (16).
«Майами» — «Клипперс» — 117:122 (30:22, 35:41, 20:38, 32:21)
М: Батлер (20), Хирро (19), Олиник (19).
К: Леонард (33 + 10 подборов + 10 передач), Шэмет (22), Уильямс (16).
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