Трипл-дабл Леонарда принес «Клипперс» победу над «Майами»

«Майами» проиграл дома «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (117:122). Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард, записавший на свой счет 33 очка, 10 подборов и 10 передач.

В другой встрече «Финикс» на выезде выиграл у «Сан-Антонио» (103:99). Дабл-даблом в составе «Санс» отметился разыгрывающий защитник Девин Букер.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 99:103 (28:22, 16:34, 28:22, 27:25)

С: Дерозан (30), Олдридж (16), Уайт (13).

Ф: Букер (35 + 10 передач), Шарич 920), Убре (16).

«Майами» — «Клипперс» — 117:122 (30:22, 35:41, 20:38, 32:21)

М: Батлер (20), Хирро (19), Олиник (19).

К: Леонард (33 + 10 подборов + 10 передач), Шэмет (22), Уильямс (16).

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