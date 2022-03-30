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30 марта, 23:32

Трэй Янг может потерять 35 миллионов долларов, если не попадет в символические пятерки сезона-2021/22

Иван Шитик
Корреспондент
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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг может лишиться крупного финансового бонуса, если не войдет в символические пятерки лучших игроков НБА-2021/22, сообщает журналист The Athletic Майк Воркунов. По условиям контракта игрок рискует потерять до 35 миллионов долларов.

Отмечается также, что значительные суммы за выполнение данного условия предусмотрены в контрактах защитника «Финикса» Девин Букера и центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

Три символические пятерки лиги будут определены в апреле путем голосования 100 спортивных журналистов.

БК Атланта Хокс
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