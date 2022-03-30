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Тренер «Лейкерс» о падении команды на 11-е место в Западной конференции: «Это просто неприемлемо. Виноваты все»

Тренер «Лейкерс» раскритиковал команду за игру в сезоне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал поражение от «Далласа» (110:128) в регулярном чемпионате НБА и падение команды на 11-е место в таблице Западной конференции.

«Сегодня мы играли недостаточно хорошо, нам не хватало силы, мышления на площадке, фокуса на результате и борьбы. Это неприемлемо, мы показываем плохую игру по всем фронтам. Виноваты и тренеры, и игроки, все виноваты.
Результат — в таблице. Нам нужно сфокусироваться на процессе и поработать над тем, что может помочь нам побеждать в будущем. Мы должны быть сосредоточены именно на этом», — приводит ESPN слова Вогеля.

До конца регулярного чемпионата «Лейкерс» предстоит провести 7 матчей. В случае если команда не попадет в десятку лучших в Западной конференции, она не сможет выйти в плей-офф НБА.

Напомним, 6 лучших команд из каждой конференции отбираются в плей-офф напрямую, команды с 7 по 10 место участвуют в турнире плей-ин, по итогам которого определяются еще по два участника плей-офф от каждой конференции.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33627432/los-angeles-lakers-stumble-play-position-now-11th-western-conference
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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