Тренер «Лейкерс» о падении команды на 11-е место в Западной конференции: «Это просто неприемлемо. Виноваты все»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал поражение от «Далласа» (110:128) в регулярном чемпионате НБА и падение команды на 11-е место в таблице Западной конференции.

«Сегодня мы играли недостаточно хорошо, нам не хватало силы, мышления на площадке, фокуса на результате и борьбы. Это неприемлемо, мы показываем плохую игру по всем фронтам. Виноваты и тренеры, и игроки, все виноваты.

Результат — в таблице. Нам нужно сфокусироваться на процессе и поработать над тем, что может помочь нам побеждать в будущем. Мы должны быть сосредоточены именно на этом», — приводит ESPN слова Вогеля.

До конца регулярного чемпионата «Лейкерс» предстоит провести 7 матчей. В случае если команда не попадет в десятку лучших в Западной конференции, она не сможет выйти в плей-офф НБА.

Напомним, 6 лучших команд из каждой конференции отбираются в плей-офф напрямую, команды с 7 по 10 место участвуют в турнире плей-ин, по итогам которого определяются еще по два участника плей-офф от каждой конференции.