Леброн Джеймс не сыграет с «Ютой»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не поможет команде в ближайшем матче. 37-летний американец не примет участие во встрече регулярного чемпионата НБА против «Юты» из-за травмы.

Ранее Леброн пропустил игру с «Далласом». Он получил повреждение голеностопного сустава во встрече с «Нью-Орлеаном».

В этом сезоне Джеймс сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 30,1 очка, 8,2 подбора и 6,3 передачи.

«Лейкерс» идут на 11-м месте в Западной конференции и борются за попадание в плей-ин.