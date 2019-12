Трехочковый Богдановича принес «Сакраменто» победу над «Оклахомой»

«Сакраменто» (11-13) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Оклахому» (11-13) — 94:93. За 13 секунд до конца четвертой четверти при счете 91:93 трехочковый бросок реализовал защитник Богдан Богданович.

Bogdan Bogdanovic fakes and fires for the lead... YES!



FINAL in Sacramento:@okcthunder 93@SacramentoKings 94 pic.twitter.com/AjUHqJMa3J