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Трехочковый Богдановича принес «Сакраменто» победу над «Оклахомой»

08:26
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«Сакраменто» (11-13) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Оклахому» (11-13) — 94:93. За 13 секунд до конца четвертой четверти при счете 91:93 трехочковый бросок реализовал защитник Богдан Богданович.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Оклахома» — 94:93 (23:18, 15:29, 31:24, 25:22)

12 декабря.

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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