Трехочковый Богдановича принес «Сакраменто» победу над «Оклахомой»
08:26
«Сакраменто» (11-13) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Оклахому» (11-13) — 94:93. За 13 секунд до конца четвертой четверти при счете 91:93 трехочковый бросок реализовал защитник Богдан Богданович.
Bogdan Bogdanovic fakes and fires for the lead... YES!— NBA (@NBA) December 12, 2019
FINAL in Sacramento:@okcthunder 93@SacramentoKings 94 pic.twitter.com/AjUHqJMa3J
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Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Оклахома» — 94:93 (23:18, 15:29, 31:24, 25:22)
12 декабря.
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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