«Юта» победила «Денвер», Йокич получил травму колена
«Юта» обыграла «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:110.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 24 очка.
Серб провел на площадке 15 минут, он получил травму колена в конце второй четверти и не смог продолжать матч.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Денвер» — 122:110 (35:31, 31:33, 25:26, 31:20)
Ю: Гобер (23 + 16 подборов), Митчелл (22), Кларксон (19)
Д: Йокич (24), Бартон (21), Гордон (20)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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