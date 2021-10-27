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«Юта» победила «Денвер», Йокич получил травму колена

07:35
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«Юта» обыграла «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:110.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 24 очка.

Серб провел на площадке 15 минут, он получил травму колена в конце второй четверти и не смог продолжать матч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Денвер» — 122:110 (35:31, 31:33, 25:26, 31:20)

Ю: Гобер (23 + 16 подборов), Митчелл (22), Кларксон (19)

Д: Йокич (24), Бартон (21), Гордон (20)

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Иван Торопцев все материалы автора
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