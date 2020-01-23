«Торонто» одержал пятую победу кряду, прервав победную серию «Филадельфии»

«Торонто» на своем паркете обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (107:95). «Рэпторз» одержали пятую победу кряду, прервав четырехматчевую серию побед «Сиксерс».

В других встречах «Детройт» выиграл у «Сакраменто» (127:106), «Орландо» дома уступил «Оклахоме» (114:120).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Сакраменто» — 127:106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)

Д: Вуд (23), Джексон (22), Роуз (22 + 11 передач).

С: Фокс (23), Богданович (19), Хилд (14).

«Орландо» — «Оклахома-Сити» — 114:120 (21:24, 30:36, 38:32, 25:28)

О: Росс (26), Вучевич (24 + 11 подборов), Картер-Уильямс (15).

ОС: Шредер (31), Пол (19), Гилджес-Александер (18 + 12 подборов).

«Торонто» — «Филадельфия» — 107:95 (26:35, 24:15, 26:22, 31:23)

Т: Ванвлит (22), Сиакам (18 + 15 подборов), Пауэлл (18).

Ф: Харрис (22), Коркмаз (17), Симмонс (17 + 10 подборов).

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