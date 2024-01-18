«Торонто» обменял Сиакама в «Индиану»

«Торонто» и «Индиана» согласовали обмен форварда Паскаля Сиакама, сообщил в Twitter инсайдер Эдриан Воджнаровски.

«Пэйсерс» за участника Матча звезд НБА отдадут Брюса Брауна, Джордана Нвора и три пика драфта. При этом «Нью-Орлеан» станет третьей командой в этой сделке, отправив Кира Льюиса в «Рэпторс».

Также отмечается, что сам 29-летний камерунец рад этой сделке, поэтому летом будет готов подписать новый контракт с «Индианой». В июлне игрок может стать свободным агентом.

В этом сезоне Сиакам сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 22,2 очка, 6.3 подбора и 4,8 передачи.