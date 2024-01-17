Госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич скончался на 47-м году жизни

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет, сообщается на официальном сайте Баскетбольного союза Сербии.

Причиной смерти специалиста стал сердечный приступ. Ранее Милоевича госпитализировали из-за внезапных проблем со здоровьем, которые возникли у него во время ужина команды в ресторане.

«Я долго не мог поверить, что эти новости из США правдивы. Характер Деяна давал надежду на чудо. Хочу выразить соболезнования семье Милоевича, как и всем людям из мира баскетбола. От нас ушел великий баскетболист, великий тренер и человек без единого пятна! Пусть он покоится с миром», — сказал президент БСС Предраг Данилович.

Милоевич работал в «Голден Стэйт» с августа 2021 года. С декабря 2019-го по сентябрь 2021-го он входил в тренерский штаб Игоря Кокошкова в сборной Сербии.