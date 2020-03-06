«Торонто» обеспечил себе попадание в плей-офф благодаря победе над «Голден Стэйт»

«Торонто» победил «Голден Стэйт» (121:113) в матче регулярного чемпионата НБА и стал второй командой, досрочно обеспечившей себе участие в плей-офф сезона-2019/20. Первой командой, которая пробилась в плей-офф в этом сезоне, стал еще один представитель Восточной конференции, «Милуоки».

The Raptors have officially clinched a playoff spot ? pic.twitter.com/tpAovADQL0 — NBA TV (@NBATV) March 6, 2020

После победы над «Уорриорз» показатель «Рэпторз» равен 44 победам и 18 поражениям. Идущий на 9-м месте в Восточной конференции «Вашингтон» отстает от «Торонто» на 22 победы при том, что «Уизардс» осталось провести 21 матч в регулярном чемпионате.

«Торонто» — действующий чемпион НБА, в сезоне-2018/19 канадская команда победила «Голден Стэйт» со счетом 4-2 в финальной серии плей-офф.