«Нью-Орлеан» одержал победу над «Филадельфией»
«Нью-Орлеан» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:112.
Форвард Зайон Уильямсон и разыгрывающий защитник Тайриз Макси набрали по 33 очка.
«Пеликанс» с результатом 10-9 идут на 9-й строчке в Западной конференции. «Сиксерс» располагаются на 4-й строчке в Восточной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 124:112 (4 четверть)
Н: Уильямсон (33), Макколлум (20), Валанчюнас (17), Хоукинс (16).
Ф: Макси (33), Мелтон (17), Харрис (12), Ковингтон (12).
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