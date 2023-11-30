«Нью-Орлеан» одержал победу над «Филадельфией»

«Нью-Орлеан» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:112.

Форвард Зайон Уильямсон и разыгрывающий защитник Тайриз Макси набрали по 33 очка.

«Пеликанс» с результатом 10-9 идут на 9-й строчке в Западной конференции. «Сиксерс» располагаются на 4-й строчке в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 124:112 (4 четверть)

Н: Уильямсон (33), Макколлум (20), Валанчюнас (17), Хоукинс (16).

Ф: Макси (33), Мелтон (17), Харрис (12), Ковингтон (12).