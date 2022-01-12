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«Финикс» обыграл на выезде «Торонто»

06:15

«Торонто» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:99.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Финикс» — 95:99 (31:23, 17:23, 23:23, 24:30)

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Евгений Козинов все материалы автора
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