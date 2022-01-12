Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Вашингтон» переиграл «Оклахому», несмотря на 32 очка Гилджес-Александера

05:28

«Вашингтон» выиграл у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:118. «Уизардс» одержали вторую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Оклахома-Сити» — 122:118 (30:31, 28:30, 36:32, 28:25)

В: Кузма (29), Динуидди (22 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (16).

О: Гилджес-Александер (32), Гидди (18), Дорт (17).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0