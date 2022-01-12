«Вашингтон» переиграл «Оклахому», несмотря на 32 очка Гилджес-Александера
«Вашингтон» выиграл у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:118. «Уизардс» одержали вторую победу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 32 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Оклахома-Сити» — 122:118 (30:31, 28:30, 36:32, 28:25)
В: Кузма (29), Динуидди (22 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (16).
О: Гилджес-Александер (32), Гидди (18), Дорт (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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