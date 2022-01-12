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«Мемфис» переиграл «Голден Стэйт», «Нью-Орлеан» обыграл «Миннесоту»

06:44
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«Мемфис» выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:108. В других встречах «Нью-Орлеан» переиграл «Миннесоту» (128:125), «Чикаго» обыграл «Детройт» (133:87).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 116:108 (28:24, 31:27, 28:39, 29:18)

М: Морант (29), Уильямс (17), Джонс (17), Кларк (14), Джарен Джексон (13 + 11 подборов).

Г: Карри (27 + 10 подборов + 10 передач), Томпсон (14), Уиггинс (13), Пэйтон (13).

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 128:125 (35:36, 30:23, 32:30, 31:36)

Н: Ингрэм (33), Харт (21), Джонс (14).

М: Эдвардс (28), Таунс (26), Расселл (18 + 10 передач), Бизли (18).

«Чикаго» — «Детройт» — 133:87 (28:27, 33:25, 36:14, 36:21)

Ч: Вучевич (22), Дерозан (20 + 12 подборов), Болл (18).

Д: Джексон (16), Бей (14), Стюарт (11).

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Евгений Козинов все материалы автора
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