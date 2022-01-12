«Мемфис» переиграл «Голден Стэйт», «Нью-Орлеан» обыграл «Миннесоту»
«Мемфис» выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:108. В других встречах «Нью-Орлеан» переиграл «Миннесоту» (128:125), «Чикаго» обыграл «Детройт» (133:87).
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 116:108 (28:24, 31:27, 28:39, 29:18)
М: Морант (29), Уильямс (17), Джонс (17), Кларк (14), Джарен Джексон (13 + 11 подборов).
Г: Карри (27 + 10 подборов + 10 передач), Томпсон (14), Уиггинс (13), Пэйтон (13).
«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 128:125 (35:36, 30:23, 32:30, 31:36)
Н: Ингрэм (33), Харт (21), Джонс (14).
М: Эдвардс (28), Таунс (26), Расселл (18 + 10 передач), Бизли (18).
«Чикаго» — «Детройт» — 133:87 (28:27, 33:25, 36:14, 36:21)
Ч: Вучевич (22), Дерозан (20 + 12 подборов), Болл (18).
Д: Джексон (16), Бей (14), Стюарт (11).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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