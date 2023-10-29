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Сегодня, 07:45

«Филадельфия» победила «Торонто», у Эмбиида и Макси по 34 очка

Руслан Минаев
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«Филадельфия» в гостях победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:107.

У «Сиксерз» больше всех набрали Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид — по 34 очка. У «Рэпторз» самым результативным игроком стал Скотт Барнс — 24 очка.

НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Мемфис» — 113:106 (25:22, 37:24, 30:34, 21:26)

В: Пул (27 очков), Кисперт (22), Кузма (22+13 подборов).

М: Бэйн (26), Джексон (16).

"Детройт" — «Чикаго» — 118:102 (29:26, 28:18, 27:33, 34:25)

Д: Каннингэм (25+10 передач), Дюрен (23+15 очков).

Ч: Лавин (51 очко), Дерозан (20).

«Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 96:87 (26:12, 29:25, 22:31, 19:19)

Н-О: Ингрэм (26), Уильямсон (24).

Н-Й: Барретт (18), Брансон (14).

"Кливленд" — «Индиана» — 113:125 (37:31, 12:29, 38:31, 26:34)

К: Мобли (33+14 подборов), Лаверт (31+8 передач), Струс (21+11+6).

И: Несмит (26+9 подборов), Халибертон (21+13 передач).

«Торонто» — «Филадельфия» — 107:114 (36:27, 23:29, 20:35, 28:23)

Т: Макси (34), Эмбиид (34), Убре (18).

Ф: Барнс (24+8+5), Трент (17).

«Миннесота» — «Майами» — 106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17)

Мин: Райд (25+8 подборов), Эдвардс (19), Гобер (14+14 подборов).

Май: Хирро (22), Адебайо (19).

НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Чикаго Буллз
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