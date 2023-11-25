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Сегодня, 06:16

«Торонто» выиграл у «Чикаго». Лавин набрал 36 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» на своем паркете переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:108. При этом самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 36 очков.

В другой встрече «Нью-Йорк» одержал победу над «Майами» — 100:98.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Майами» — 100:98 (25:28, 26:22, 20:37, 29:11)

Н: Брансон (24), Куикли (20), Барретт (18), Рэндл (13).

М: Батлер (23), Адебайо (21 + 12 подборов), Ричардсон (15), Хакес (15).

«Торонто» — «Чикаго» — 121:108 (36:22, 26:26, 31:29, 28:31)

Т: Ануноби (26), Сиакам (18), Шредер (17), Трент (16), Пелтль (15 + 10 подборов).

Ч: Лавин (36), Дерозан (19), Уайт (14), Уильямс (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
БК Чикаго Буллз
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