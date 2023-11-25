«Торонто» выиграл у «Чикаго». Лавин набрал 36 очков

«Торонто» на своем паркете переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:108. При этом самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 36 очков.

В другой встрече «Нью-Йорк» одержал победу над «Майами» — 100:98.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Майами» — 100:98 (25:28, 26:22, 20:37, 29:11)

Н: Брансон (24), Куикли (20), Барретт (18), Рэндл (13).

М: Батлер (23), Адебайо (21 + 12 подборов), Ричардсон (15), Хакес (15).

«Торонто» — «Чикаго» — 121:108 (36:22, 26:26, 31:29, 28:31)

Т: Ануноби (26), Сиакам (18), Шредер (17), Трент (16), Пелтль (15 + 10 подборов).

Ч: Лавин (36), Дерозан (19), Уайт (14), Уильямс (12).