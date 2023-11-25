«Финикс» обыграл «Мемфис». Букер набрал 40 очков

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«Финикс» на выезде переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:98. «Санс» одержали шестую победу подряд.

Атакующий защитник Девин Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

«Финикс» с результатом 10-6 занимает 5-е место в Западной конференции. «Мемфис» идет на 14-й строчке — 3-12.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Финикс» — 89:110 (27:29, 22:33, 24:19, 16:29)

М: Альдама (21), Роуз (17), Родди (14), Джарен Джексон (13).

Ф: Букер (40), Гордон (20), Аллен (14), Гудвин (14).