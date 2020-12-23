«Торонто», «Бостон» и «Денвер» провели переговоры по Хардену

Атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден может покинуть команду. Как сообщает The New York Times, «Торонто», «Бостон» и «Денвер» провели предварительные переговоры по 31-летнему американцу.

Напомним, ранее появилась информация, что Харден хочет уйти из «Хьюстона», но клуб намерен сохранить его в составе. Действующий контракт игрока рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Харден сыграл в 68 матчах, набирая в среднем по 34,3 очка.