«Бостон» обыграл «Торонто» на выезде и продлил свою серию побед до 9 матчей
«Бостон» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 106:104.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Паскаль Сиакам, который набрал 29 очков.
«Бостон» одержал девятую победу подряд, у «Торонто» — третье поражение кряду.
НБА
Регулярный сезон
«Торонто» — «Бостон» — 104:106 (27:26, 30:24, 28:31, 19:25)
Т: Сиакам (29 + 10 передач + 9 подборов), Трент (22), Ачиува (17 + 11 подборов)
Б: Браун (27), Уильямс (25), Брогдон (23)
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