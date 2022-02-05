«Торонто» переиграл «Атланту», «Шарлотт» проиграл «Кливленду»

«Шарлотт» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:102. В других встречах «Бостон» переиграл «Детройт» (102:93), «Чикаго» выиграл у «Индианы» (122:115), «Торонто» обыграл «Атланту» (125:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 93:102 (16:28, 15:18, 25:32, 37:24)

Д: Диалло (21 + 14 подборов), Бей (21), Хэйс (11).

Б: Тейтум (24), Браун (13), Ричардсон (12), Р. Уильямс (11 + 11 подборов).

«Шарлотт» — «Кливленд» — 101:102 (31:22, 15:30, 19:24, 36:26)

Ш: Розир (24), Убре (21), Болл (15).

К: Аллен (29 + 22 подбора), Лав (25), Гудвин (12).

«Индиана» — «Чикаго» — 115:122 (33:40, 29:25, 28:28, 25:29)

И: Леверт (42), Тэйлор (21 + 14 подборов), Вашингтон (17).

Ч: Вучевич (36 + 17 подборов), Дерозан (31), Грин (16), Досунму (15 + 14 передач).

«Торонто» — «Атланта» — 125:114 (39:28, 21:31, 36:27, 29:28)

Т: Сиакам (33), Ванвлит (26 + 11 передач), Трент (19).

А: Коллинз (23), Хантер (23), Янг (22 + 13 передач).