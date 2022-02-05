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Сегодня, 07:01

«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сан-Антонио» переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:106. «Сперс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Келдон Джонсон, набравший 28 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 131:106 (33:25, 24:29, 40:23, 34:29)

С: Джонсон (28), Пелтль (21 + 10 подборов), Мюррэй (19 + 11 передач), Макдермотт (19).

Х: Кристофер (23), Шенгюн (18), Вуд (13 + 11 подборов), Грин (12).

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