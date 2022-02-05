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Сегодня, 02:12

Томпсон обошел Брайанта по количеству трехочковых за карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поднялся на 20-е место в истории НБА по количеству реализованных трехочковых бросков. В игре с «Сакраменто» (126:114) он сделал 1829 трехочковый.

31-летний американец обошел легендарного Кобе Брайанта по количеству трехочковых за карьеру. На счету Брайанта — 1827.

На 19-м месте располагается Чонси Биллапса (1830), а на 18-м — Пол Джордж (1831). Лидером остается Стефен Карри (3061).

«Это большая честь. Мне очень не хватает Кобе. Он — мой главный источник вдохновения в баскетболе», — отметил Томпсон.

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