Томпсон обошел Брайанта по количеству трехочковых за карьеру

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поднялся на 20-е место в истории НБА по количеству реализованных трехочковых бросков. В игре с «Сакраменто» (126:114) он сделал 1829 трехочковый.

31-летний американец обошел легендарного Кобе Брайанта по количеству трехочковых за карьеру. На счету Брайанта — 1827.

На 19-м месте располагается Чонси Биллапса (1830), а на 18-м — Пол Джордж (1831). Лидером остается Стефен Карри (3061).

«Это большая честь. Мне очень не хватает Кобе. Он — мой главный источник вдохновения в баскетболе», — отметил Томпсон.