Состоялся второй раунд драфта НБА-2021
В Нью-Йорке завершилась 75-я в истории церемония драфта НБА.
Первым пиком драфта стал разыгрывающий Кэйд Каннингем, которого выбрал «Детройт». Вторым стал атакующий защитник Джейлен Грин («Хьюстон»), третьим — центровой Эван Мобли («Кливленд»).
Всего было выбрано 60 баскетболистов по итогам двух раундов драфта.
Драфт НБА-2021
Второй раунд
31. «Вашингтон» — Айзейя Тодд (G-лига).
32. «Оклахома» — Джеремайя Робинсон-Эрл (Вилланова).
33. «Клипперс» — Джейсон Престон (Огайо).
34. «Нью-Йорк» — Рокас Йокубайтис («Барселона»).
35. «Новый Орлеан» — Герберт Джонс (Алабама).
36. «Нью-Йорк» — Майлз Макбрайд (Западная Вирджиния).
37. «Шарлотт» — Джей Ти Тор (Оберн).
38. «Чикаго» — Айо Досумну (Иллинойс).
39. «Сакраменто» — Немиас Куита (Юта Стэйт).
40. «Юта» — Джаред Батлер (Бэйлор).
41. «Сан-Антонио» — Джо Уискемп (Айова).
42. «Детройт» — Айзейя Ливерс (Мичиган).
43. «Портленд» — Грег Браун (Техас).
44. «Бруклин» — Кесслер Эдвардс (Пеппердин).
45. «Бостон» — Юханн Бегарин (Гваделупа).
46. «Торонто» — Далано Бэнтон (Небраска).
47. «Торонто» — Дэвид Джонсон (Луисвилль).
48. «Атланта» — Шариф Купер (Оберн).
49. «Бруклин» — Маркус Зегаровски (Крейтон).
50. «Филадельфия» — Филип Петрушев («Мега» Белград).
51. «Новый Орлеан» — Би Джей Бостон (Кентуки).
52. «Детройт» — Лука Гарза (Айова).
53. «Филадельфия» — Чарльз Басси (Западный Кентуки).
54. «Милуоки» — Сандро Мамукелашвили (Сетон Холл).
55. «Оклахома-Сити» — Аарон Уиггинс (Мэрилэнд).
56. «Шарлотт» — Скотти Льюис (Флорида).
57. «Детройт» — Бальза Копривица (Флорида Стэйт).
58. «Нью-Йорк» — Джерико Симс (Техас).
59. «Бруклин» — Рэйкуан Грэй (Флорида Стэйт).
60. «Милуоки» — Георгиос Калайцакис («Панатинаикос»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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