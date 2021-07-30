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Состоялся второй раунд драфта НБА-2021

08:15

В Нью-Йорке завершилась 75-я в истории церемония драфта НБА.

Первым пиком драфта стал разыгрывающий Кэйд Каннингем, которого выбрал «Детройт». Вторым стал атакующий защитник Джейлен Грин («Хьюстон»), третьим — центровой Эван Мобли («Кливленд»).

Всего было выбрано 60 баскетболистов по итогам двух раундов драфта.

Драфт НБА-2021

Второй раунд

31. «Вашингтон» — Айзейя Тодд (G-лига).

32. «Оклахома» — Джеремайя Робинсон-Эрл (Вилланова).

33. «Клипперс» — Джейсон Престон (Огайо).

34. «Нью-Йорк» — Рокас Йокубайтис («Барселона»).

35. «Новый Орлеан» — Герберт Джонс (Алабама).

36. «Нью-Йорк» — Майлз Макбрайд (Западная Вирджиния).

37. «Шарлотт» — Джей Ти Тор (Оберн).

38. «Чикаго» — Айо Досумну (Иллинойс).

39. «Сакраменто» — Немиас Куита (Юта Стэйт).

40. «Юта» — Джаред Батлер (Бэйлор).

41. «Сан-Антонио» — Джо Уискемп (Айова).

42. «Детройт» — Айзейя Ливерс (Мичиган).

43. «Портленд» — Грег Браун (Техас).

44. «Бруклин» — Кесслер Эдвардс (Пеппердин).

45. «Бостон» — Юханн Бегарин (Гваделупа).

46. «Торонто» — Далано Бэнтон (Небраска).

47. «Торонто» — Дэвид Джонсон (Луисвилль).

48. «Атланта» — Шариф Купер (Оберн).

49. «Бруклин» — Маркус Зегаровски (Крейтон).

50. «Филадельфия» — Филип Петрушев («Мега» Белград).

51. «Новый Орлеан» — Би Джей Бостон (Кентуки).

52. «Детройт» — Лука Гарза (Айова).

53. «Филадельфия» — Чарльз Басси (Западный Кентуки).

54. «Милуоки» — Сандро Мамукелашвили (Сетон Холл).

55. «Оклахома-Сити» — Аарон Уиггинс (Мэрилэнд).

56. «Шарлотт» — Скотти Льюис (Флорида).

57. «Детройт» — Бальза Копривица (Флорида Стэйт).

58. «Нью-Йорк» — Джерико Симс (Техас).

59. «Бруклин» — Рэйкуан Грэй (Флорида Стэйт).

60. «Милуоки» — Георгиос Калайцакис («Панатинаикос»).

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Иван Торопцев все материалы автора

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