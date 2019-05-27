Тимофей Мозгов: "Любой русский поехал бы в НБА, не задумываясь"

Центровой "Орландо" и сборной России Тимофей Мозгов в интервью "СЭ" признал, что сейчас отечественная хоккейная школа сильнее, чем баскетбольная.

– Вы сейчас – единственный представитель России в НБА. Когда в НХЛ только начали появляться наши, некоторые тренеры давали установку: "Бей русских". Не сталкивались с таким отношением в баскетболе?

– Нет, такого не было.

– Почему в НХЛ россияне едут, а в НБА нет?

– Просто отечественная хоккейная школа сильнее, чем баскетбольная. Вот и все. Неприятно это признавать, но на сегодня это так.

– Российские футболисты не едут в Европу потому, что их устраивают финансовые условия в родном чемпионате, атмосфера в России. Аналогичную ситуацию с отечественными баскетболистами представить невозможно?

– Думаю, да. Если бы кому-то из наших поступило бы предложение перейти в команду НБА – поехал бы, не задумываясь. (Вячеслав Короткин, Александр Чурилин)

Тимофей Мозгов: "Нужно прекратить натурализацию в российском спорте"​