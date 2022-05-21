Тим Хардуэй-старший стал скаутом «Нью-Йорка»

Олимпийский чемпион 2000 года Тим Хардуэй стал скаутом «Нью-Йорка», сообщает The New York Post. Официального объявления об этом не было.

По информации источника, Хардуэй уже работал на драфт-комбайне в качестве сотрудника «Никс», проводя собеседования с будущими новичками лиги.

Ранее пятикратный участник Матча всех звезд НБА с 2014 по 2018 год работал ассистентом главного тренера в «Детройте».

Напомним, сын Хардуэя сейчас играет в НБА. 30-летний американец получил перелом пятой плюсневой кости 25 января и с тех пор не выходил на паркет.