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Сегодня, 07:37

Тим Хардуэй-старший стал скаутом «Нью-Йорка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2000 года Тим Хардуэй стал скаутом «Нью-Йорка», сообщает The New York Post. Официального объявления об этом не было.

По информации источника, Хардуэй уже работал на драфт-комбайне в качестве сотрудника «Никс», проводя собеседования с будущими новичками лиги.

Ранее пятикратный участник Матча всех звезд НБА с 2014 по 2018 год работал ассистентом главного тренера в «Детройте».

Напомним, сын Хардуэя сейчас играет в НБА. 30-летний американец получил перелом пятой плюсневой кости 25 января и с тех пор не выходил на паркет.

БК Нью-Йорк Никс
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