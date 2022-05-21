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Леброн Джеймс: «Иногда чувствуешь себя таким одиноким»

Леброн Джеймс заявил, что иногда чувствует себя одиноким
Карен Саркисян
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что чувствует себя одиноким.

«Иногда чувствуешь себя таким одиноким, — написал Джеймс в Twitter. — Это странное чувство. Но порой хочется побыть одному».

В нынешнем сезоне «Лейкерс» заняли 11-е место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и не смогли пробиться в плей-офф.

Всего 37-летний форвард пропускал плей-офф три раза в карьере. Он не смог вывести «Кавальерс» в плей-офф в дебютном сезоне, а затем дважды пропускал плей-офф после перехода в «Лейкерс» — в 2019 и в 2022 году.

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