Тейтум установил рекорд «Бостона» в НБА

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум набрал 60 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио» (143:140 ОТ). 23-летний американец повторил рекорд клуба по результативности в одном матче. Ранее в составе «Селтикс» Лэрри Берд в 1985 году набирал 60 очков в игре против «Атланты» (126:115).

Кроме того, Тейтум стал первым в истории «Бостона» игроком, который за один сезон набирал не менее 50 очков в двух матчах.

Напомним, 9 апреля Тейтум набрал 53 очка в матче против «Миннесоты».