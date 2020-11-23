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Тэйтум подпишет максимальное продление с «Бостоном»

08:17
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Форвард Джейсон Тэйтум договорился о продлении контракта с «Бостоном». Договор рассчитан на 5 лет, за которые игрок заработает 195 миллионов долларов сообщает ESPN.

В случае попадания в символические пятерки НБА Тэйтум получит до 200 миллионов. На пятый сезон также распространяется опция игрока.

В прошедшем сезоне Тэйтум набирал в среднем 23,4 очка, 7,0 подбора и 3,0 передачи и попал на Матч всех звезд. Кроме того, он был выбран в третью символическую сборную НБА.

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