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Сегодня, 01:58

Текущий сезон НБА стал рекордным по победам с разницей «+30»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В этом регулярном чемпионате НБА было сыграно 77 матчей, который завершились с разницей в 30 и более очков. Как сообщает Basketball Reference, этот сезон стал рекордным по таким победам.

В сезоне-2021/22 в 77 матчах команды побеждали с разницей «+30» (6,36 процента от общего количества игр), что больше предыдущего рекорда на 18 матчей. До конца чемпионата показатель не упадет ниже 6,26 процента.

Ранее самый высокий процент матчей с разницей в 30 очков был в сезоне-1971/72 — 6,17 процента, поэтому и этот рекорд будет побит в нынешнем сезоне.

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